Boston, 10. März 2022 (ots/PRNewswire) -Vertrauenswürdige Intelligenz verfügbar durch Partnerintegrationen, einschließlich AWS, Exabeam, Microsoft, Palo Alto Networks, ServiceNow und SplunkRecorded Future, ein Anbieter von Intelligenz für die Unternehmenssicherheit, gab heute bekannt, dass die Software jetzt durch mehr als 100 globale Partnerintegrationen verfügbar ist und eine einzige maßgebliche Quelle für Intelligenz in allen Arbeitsabläufen bietet. Partner können die Informationen von Recorded Future nahtlos integrieren, um ihre Technologie-Investitionen zu maximieren, indem sie einen umfassenden Echtzeit-Überblick über die Bedrohungslandschaft in bereits verwendete Tools einfügen.Mit Recorded Future können sich Partner und ihre Kunden auf ihre Entscheidungen verlassen, die durch unvoreingenommene, vertrauenswürdige Informationen gestützt und beschleunigt werden, die umfangreiche Datenquellen mit einem menschlichen und maschinellen Analyseansatz kombinieren. Die Integrationen von Recorded Future erstrecken sich über das gesamte Unternehmen, wobei Intelligenz in bestehende Technologien wie Security Information and Event Management (SIEM), Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR), Endpoint Detection and Response (EDR), Incident Response (IR), Geographic Information System (GIS), Governance, Risk Management, and Compliance (GRC), Vulnerability Management, etc. integriert wird."Recorded Future gibt uns einen vollständigen Überblick über unser Netzwerk und die potenziellen Bedrohungen, die es gibt. Durch die Integration von Recorded Future in unser SIEM und die Einbindung unverzichtbarer Informationen in unsere Arbeitsabläufe sind wir in der Lage, die Warnmeldungen unseres SIEM mit Risikobewertungen anzureichern und sichere Entscheidungen über die Priorisierung und den Ansatz zur Abhilfe zu treffen. Dank der Integration können wir nicht nur CVE-Informationen oder IPs sehen, die durch unsere Firewall kommen, sondern auch das tatsächliche Risiko jeder Bedrohung bewerten." - Judy Mayoral, Cybersecurity Manager, Hughes Federal Credit UnionDas Unternehmen ist mittlerweile in über 70 Technologieanbieter integriert und wird durch das Global Technology Alliance Program von Recorded Future unterstützt. Es liefert rollenbasierte Informationen, die zeitnah, genau und umsetzbar sind. Als unabhängiger, herstellerunabhängiger Intelligence-Anbieter entwickelt Recorded Future seine Plattform, um Sicherheitsverantwortliche und Analysten in allen Anwendungsfällen zu unterstützen, ihre Investitionen in Technologien zu maximieren und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Zu den Technologiepartnern gehören unter anderem AWS, Cisco, Devo, Esri, Exabeam, IBM Security, Microsoft, Palo Alto Networks, SentinelOne, ServiceNow, Splunk und Swimlane. Eine vollständige Liste der Integrationen finden Sie unter https://www.recordedfuture.com/integrations/."Sicherheitsexperten und Unternehmensleiter müssen sich darauf verlassen können, dass die Informationen, auf die sie sich verlassen, unabhängig sind und nicht durch die Unternehmensziele oder -motivationen eines Anbieters verzerrt werden, und dass sie in der Lage sein werden, diese unabhängig von den eingesetzten Tools oder Prozessen zu nutzen, um zu verhindern, dass ihnen wichtige Informationen entgehen, die sie angreifbar machen könnten. Unabhängigkeit ist unser Leitprinzip - wir wollen sicherstellen, dass unsere Partner und Kunden darauf vertrauen können, dass unsere Informationen alle verfügbaren Quellen umfassen, frei von Voreingenommenheit sind und dazu genutzt werden können, ihre eigenen Einschätzungen darüber zu treffen, was das Beste für ihr Unternehmen ist." - Stu Solomon, Präsident, Recorded FutureErfahren Sie mehr über die Integrationen von Recorded Future und wie Sie Intelligenz in Ihre Sicherheits-Workflows bringen können unter https://www.recordedfuture.com/integrations/Bewerben Sie sich als Integrationspartner von Recorded Future unter https://www.recordedfuture.com/partners/technology/Informationen zu Recorded Future Recorded Future ist das größte Nachrichtendienstunternehmen der Welt. Die Recorded Future Intelligence Platform bietet die umfassendste Abdeckung von Gegnern, Infrastruktur und Zielen. Durch die Kombination von kontinuierlicher und flächendeckender automatischer Datenerfassung und -analyse mit menschlicher Analyse bietet Recorded Future Echtzeiteinblicke in die riesige digitale Landschaft und versetzt Kunden in die Lage, proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um Angreifer zu stören und ihre Mitarbeiter, Systeme und Infrastrukturen zu schützen. Recorded Future hat seinen Hauptsitz in Boston und verfügt über Niederlassungen und Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 1.300 Unternehmen und Regierungsorganisationen in 60 Ländern zusammen. Erfahren Sie mehr unter recordedfuture.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/705622/Recorded_Future_Logo.jpgPressekontakt:Cait Mattingly,Global Communications,Recorded Future,media@recordedfuture.comOriginal-Content von: Recorded Future, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147743/5166876