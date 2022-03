Shenzhen, China, 10. März 2022 (ots/PRNewswire) -Vielfältige Möglichkeiten für Anwendungen intelligenter kollaborativer Roboter in der LeichtindustrieDOBOT (https://www.dobot.cc/), ein weltweit führender Anbieter intelligenter Roboterlösungen, präsentiert auf der International Robot Exhibition 2022 (iREX 2022) eine umfangreiche Sammlung von Robotern und enthüllt seinen kollaborativen SCARA-Roboter der zweiten Generation, den M1 Pro. Die Messe findet von 9. bis 12. März 2022 in Tokio unter dem Motto "Der Weg zu einer freundlicheren Gesellschaft mithilfe von Robotern" statt.Der DOBOT M1 Pro (https://www.dobot.cc/products/m1-pro.html) ist ein neuer kollaborativer SCARA-Roboter mit hervorragenden Mensch-Maschine-Kollaborations- und Sicherheitsfunktionen, verglichen mit herkömmlichen Roboterarmen. Er eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Leichtbauindustrie, Kommunikation und Unterhaltungselektronik, wie z. B. als Bestückungsautomat, zum Kleben, zur Montage und für weitere Aufgaben in der Leichtindustrie und sowie für die Hochschulbildung.Wesentliche Eigenschaften und Vorteile des DOBOT M1 Pro:- Schnelle Leistung Das integrierte Controller- und Roboterarmdesign ermöglicht Plug-and-Play und erspart den Anschlussprozess. Die maximale Gelenkgeschwindigkeit kann 180 °/s erreichen und die Zykluszeit beträgt 0,46 s, was den kollaborativen Roboter M1 Pro zeitsparend macht.- Zuverlässigkeit und Sicherheit Der M1 Pro arbeitet ohne Sicherheitsrisiko mit menschlichen Bedienern zusammen. Der vordere Teil des Arms ist 40 % schmaler als ein herkömmlicher industrieller Roboterarm, wodurch Schäden an der Maschine effektiv begrenzt werden.- Einfache Bedienung Der M1 Pro unterstützt die drahtlose Steuerung auf verschiedenen Geräten mit mehreren Programmieroptionen. Er vereinfacht die Test- und Programmierprozesse.- Intelligente Leistung Der M1 Pro wurde für eine intelligente Integration entwickelt und spart Installationszeit. Der DOBOT M1 Pro sorgt für Laufruhe und garantiert eine gleichmäßige Produktion, beispielsweise beim Kleben.Seit dem rasanten technologischen Durchbruch der letzten Jahre sind bisher unmögliche Aufgaben durch Robotikanwendungen umgesetzt worden. Auch wenn die Hersteller verschiedene Robotiklösungen entwickeln, haben nur wenige so viel Unterstützung seitens ihrer Fans sowohl bei Industrie- als auch bei Bildungsrobotern gewonnen wie DOBOT.Nach der Einführung des M1 Pro SCARA-Roboters auf der International Robot Exhibition 2022 wird der M1 Pro offiziell weltweit verkauft. Die DOBOT-Distributoren unterstützen die Kunden bei der Aufgabe weltweiter Bestellungen und garantieren die pünktliche Versendung der kollaborativen M1 Pro-Roboter.Informationen zu DOBOTDOBOT wurde 2015 in China gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Roboterarmen für Fertigung, Handel, Technik, Bildung usw. DOBOT arbeitet kundenzentriert, schätzt unabhängige Innovation und verfügt über mehr als 686 Patente und 34 PCTs. Heute werden die Produkte von DOBOT mit einem Gesamtliefervolumen von über 55.000 Einheiten in mehr als 100 Länder exportiert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1762735/DOBOT_M1_Pro.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1762736/DOBOT_s_booth_at_iREX_2022.jpgPressekontakt:Dora.Cai,dora.cai@dobot.ccOriginal-Content von: DOBOT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152551/5166882