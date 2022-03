Durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine herrschte Panik an den Börsen, der deutsche Leitindex DAX sackte in den vergangenen zwei Wochen bis zu seinem Tiefststand um rund 3.000 Punkte ab. Im Augenblick läuft eine Gegenbewegung. Die Frage ist, wie weit sie tatsächlich gehen kann. Diverse Papiere locken schon jetzt zum Einstieg. Mit starken Jahreszahlen im Rücken könnten einige Titel bereits ihre Tiefststände gesehen haben. Ein Blick auf drei Kandidaten.

