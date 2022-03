LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Krieg/Folgen Bundeshaushalt:

"Dass die Regierung mehr Geld für Bundeswehr und Klimaschutz bereitstellt, ist für sich genommen nachvollziehbar. Die Ausrüstung der Armee ist erbärmlich, der Klimaschutz die alles überwölbende Menschheitsaufgabe. Doch die Art und Weise der Finanzierung ist unehrlich. Die Botschaft solider Finanzen wie eine Monstranz vor sich her zu tragen, in Wahrheit aber die Neuverschuldung doch in die Höhe zu treiben, wirkt wie ein falsches Spiel. Lindner sollte den Bürgern lieber reinen Wein einschenken und einräumen, dass er die Kreditaufnahme in Schattenhaushalte verlagert hat. Das zu kommunizieren, ohne Schaden zu nehmen, ist - zugegeben - kompliziert. Denn richtig ist auf der anderen Seite auch, dass Lindner an seiner politischen Linie festhält und die Schuldenbremse nicht beim erstbesten Anlass ganz über Bord wirft."/al/DP/he