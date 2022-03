CANBERRA (dpa-AFX) - Australien will seine Streitkräfte deutlich vergrößern. Das militärische Personal werde bis 2040 von derzeit rund 60 000 auf 80 000 aufgestockt, teilte Premierminister Scott Morrison am Donnerstag mit. Es handele sich um die größte Militärexpansion seit 40 Jahren, hieß es. Dafür will die Regierung rund 38 Milliarden australische Dollar (25 Milliarden Euro) aufwenden.

"Dies ist eine bedeutende Investition in unsere zukünftige Truppe", sagte Morrison bei einem Besuch auf dem Militärstützpunkt Gallipoli Barracks in Brisbane. "Wir überlassen unsere Verteidigungsaufgaben nicht anderen. Wir übernehmen sie selbst."

Verteidigungsminister Peter Dutton erklärte, mit Blick auf den Angriff Russlands auf die Ukraine und die angespannte Situation im Indopazifik sei die Aufstockung enorm wichtig. "Das hat eine abschreckende Wirkung und macht uns zu einem glaubwürdigeren Partner für Großbritannien, die Vereinigten Staaten und die Nato. Und wenn wir uns auf sie verlassen wollen, müssen sie sich auf uns verlassen können", sagte Dutton.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Regierung angekündigt, an der Ostküste Australiens einen neuen Militärstützpunkt für Atom-U-Boote bauen zu wollen. Im vergangenen Jahr hatten die USA, Großbritannien und Australien eine neue "Sicherheitsallianz" bekanntgeben. Die US-Regierung unter Präsident Joe Biden will Australien den Erwerb von nuklearbetriebenen U-Booten ermöglichen, um Sicherheit und militärische Abschreckung im Indopazifik zu stärken./cfn/DP/zb