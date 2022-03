TOKIO (dpa-AFX) - Japan hofft nach der Präsidenten-Wahl in Südkorea auf eine Verbesserung der Beziehungen zu seinem Nachbarn. Der konservative japanische Ministerpräsident Fumio Kishida gratulierte dem konservativen südkoreanischen Oppositionskandidaten Yoon Suk Yeol am Donnerstag zur Wahl zum neuen Präsidenten seines Landes. "Ich beabsichtige, eng mit dem neuen Präsidenten zusammenzuarbeiten, um die Beziehungen zwischen Japan und Südkorea zu verbessern", sagte Kishida. Ein gutes Verhältnis zwischen beiden Staaten sei wichtig für Frieden und Stabilität in der Welt. Die Südkoreaner hatten Yoon Suk Yeol am Vortag zum neuen Präsidenten gewählt und sich damit für eine Wende nach fast fünf Jahren liberaler Vorherrschaft entschieden.

Die Beziehungen zwischen Japan und Südkorea sind durch ihre historischen Konflikte stark belastet. Dabei geht es unter anderem um Forderungen aus Südkorea, ehemalige koreanische Zwangsarbeiter zu entschädigen sowie Opfer der sexuellen Versklavung durch das japanische Militär während der japanischen Kolonialherrschaft (1910-45) und des Zweiten Weltkriegs. Tokio sieht das Thema Entschädigung durch einen bilateralen Vertrag von 1965 als abgeschlossen an./ln/DP/zb