DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 10. März

=== *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Jahresergebnis, Düsseldorf *** 07:00 DE/K+S AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt), Kassel *** 07:25 DE/Compugroup Medical SE & Co KGaA, Jahresergebnis, Koblenz *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK), Hannover *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 virtuelle BI-PK), Metzingen 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg 07:30 DE/MLP SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 virtuelle Jahres-PK), Wiesloch 08:00 DE/Insolvenzen Dezember 08:00 DE/Inlandstourismus Januar 09:30 EU/EuGH, Urteil zu Abschiebehaft in Deutschland, Luxemburg 10:30 DE/BGA-Präsident Jandura, Unternehmerumfrage zu den Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine, Berlin 11:00 DE/SPD-Bundestagsfraktion, Sondersitzung, Berlin *** 13:00 DE/Deutsche Bank AG, virtueller Investorentag ("Investor Deep Dive") *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% Einlagensatz PROGNOSE: -0,50% zuvor: -0,50% 14:00 DE/Bundesverkehrsminister Wissing, PK nach "Brückengipfel", Berlin *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone, Frankfurt *** 14:30 US/Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+7,8% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+7,5% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+6,4% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+6,0% gg Vj *** 14:30 US/Realeinkommen Februar *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 216.000 zuvor: 215.000 *** 17:30 EU/informelle Tagung der Staats- und Regierungschefs (bis 11.3.), Versailles *** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q, Redwood Shores *** - TR/Treffen von Russlands Außenminister Lawrow mit seinem ukrainischen Amtskollegen Kuleba, Antalya - HU/Präsidentschaftswahl (durch das Parlament) in Ungarn ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2022 00:07 ET (05:07 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.