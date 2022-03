Der HANDELSVERBAND.swiss hat gemeinsam mit GfK und in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Post die Gesamtmarkterhebung für den Onlinehandel in der Schweiz durchgeführt. Der Onlinehandel in der Schweiz verzeichnet im Jahr 2021 ein Wachstum von 9.9 %. Der Onlinehandel-Anteil Food beträgt mittlerweile 3.8% des gesamten Food-Retail-Volumens. Bildquelle: Shutterstock.com Die...

