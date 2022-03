VertiGIS, ein führender Lösungsanbieter und Softwareentwickler im Bereich der Geoinformationssysteme (GIS), hat die Übernahme von 100% der Anteile von EDP Consult AB abgeschlossen, einem etablierten Software- und Dienstleistungsanbieter mit Sitz im schwedischen Staffanstorp.

VertiGIS wird vom globalen, technologieorientierten Investmentunternehmen Battery Ventures gestützt, das unter der Marke VertiGIS seit 2017 Software-Unternehmen aus dem Bereich GIS- und Ortungstechnologie erwirbt.

EDP ist vor allem bekannt für seine Produkte EDP Future, EDP Mobile und EDP Vision. Das Unternehmen entwickelt und liefert Software für schwedische Kommunen. Die Technologie des Unternehmens ist insbesondere auf die Herausforderungen der Kunden in den Bereichen Wasser und Abfall, Fernwärme, Wohnraumvermietung und allgemeine Abrechnung sowie auf die Fallüberwachung und Dokumentenverwaltung für alle Bereiche der öffentlichen Verwaltung, für staatliche Behörden und für Wirtschaftsunternehmen ausgerichtet.

Mikael Nyquist, Gründer und CEO von EDP, erläutert: "Ich bin stolz auf das, was meine Kolleginnen und Kollegen bei EDP in den vergangenen 39 Jahren erreicht haben, und ich freue mich darauf zu sehen, wie wir uns unter dem Dach von VertiGIS weiterentwickeln werden, um unseren Kunden zusätzlichen Mehrwert anzubieten."

EDP wird mit dem Geschäftsbereich von VertiGIS für den öffentlichen Sektor kooperieren, der über jahrzehntelange Erfahrung verfügt und Kommunen bei der Lösung ähnlicher Herausforderungen in den jeweiligen Märkten unterstützt.

"Die kundenzentrierte Konzeption von EDP bei der Digitalisierung von Prozessen und bei der Lösung von Herausforderungen mit Hilfe von Ortungstechnologie fügt sich gut in unsere eigene Strategie ein", so Richard Wiegmann, President und CEO von VertiGIS. "Wir freuen uns darüber, dass EDP Teil von VertiGIS wird, und darauf, das Know-how des Unternehmens neuen Kunden auf der ganzen Welt zugänglich zu machen und gleichzeitig Chancen auf dem skandinavischen Markt für die bereits vorhandene Technologie von VertiGIS zu eröffnen."

Die Produktlinien von EDP ergänzen die Lösungen von VertiGIS für den öffentlichen Sektor und das Flächenmanagement, für Versorgungsunternehmen und den Energiesektor, für die Telekommunikationsbranche sowie für das Infrastruktur- und Gebäudemanagement, die weltweit von mehr als 5.200 Kunden in Anspruch genommen werden.

Über VertiGIS:

VertiGIS ist ein führender Lösungsanbieter und Softwareentwickler im Bereich der Geoinformationssysteme (GIS). Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Entwicklung von Softwarelösungen und Dienstleistungen, die Kunden aus den Marktsegmenten Versorgungs- und Energiewirtschaft, Flächenmanagement, Behörden, Telekommunikation und Industrie dabei unterstützen, Brücken zwischen den Prozessen ihrer Branchen und raumbezogenen Technologien zu bauen. Tausende von Kunden sowie Millionen Endanwender in aller Welt nutzen das Produktportfolio von VertiGIS, das die Möglichkeiten führender GIS-Softwarelösungen, insbesondere von ArcGIS von Esri, erweitert. Zu den wichtigsten Produktmarken zählen VertiGIS Studio, UT for ArcGIS, die Produktlinie 3A, GEONIS, ConnectMaster, M4 Solutions, GeoOffice, WebOffice, ProOffice sowie die Produktlinien Future, Mobile und Vision von EDP. Weitere Informationen finden Sie unter www.vertigis.com.

Über EDP:

Mehr als 90 Prozent aller schwedischen Kommunen nutzen für ihre tägliche Arbeit Software von EDP. In enger Zusammenarbeit mit schwedischen Kommunen, staatlichen Behörden und mit Wirtschaftsunternehmen entwickelt EDP umfassende, funktionale und zeitsparende IT-Lösungen für den öffentlichen Sektor. Software von EDP wird in verschiedenen Geschäftsbereichen wie der Abfallwirtschaft und dem Baugenehmigungsmanagement eingesetzt und trägt zu einer reibungslos funktionierenden digitalen Gesellschaft bei, die für alle zugänglich ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.edp.se.

Über Battery Ventures:

Battery kooperiert mit außergewöhnlichen Gründern und Managementteams, die segmentbestimmende Unternehmen in Märkten wie Software und Dienstleistungen, Unternehmensinfrastruktur, Online-Marktplätze, IT im Gesundheitswesen und Industrietechnologie entwickeln. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und unterstützt Unternehmen in allen Phasen, angefangen von der Seed- und Frühfinanzierung bis hin zur Wachstums- und Buy-out-Finanzierung. Es investiert weltweit über seine Niederlassungen in Boston (Massachusetts/USA), San Francisco und Menlo Park (beide Kalifornien/USA), Herzliya (Israel), London und New York. Folgen Sie uns auf Twitter @BatteryVentures, oder besuchen Sie unsere Website unter www.battery.com. Eine vollständige Liste der Portfoliounternehmen von Battery Ventures finden Sie hier.

