DJ MÄRKTE ASIEN/Erholung - Nikkei-Index gewinnt fast 4% - Ölpreise fallen

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones) Wie schon an den europäischen Börsen und an der Wall Street gesehen, kommt es am Donnerstag auch an den ostasiatischen Aktienmärkten und in Sydney zu einer ausgeprägten Erholungsbewegung nach den gesehenen massiven Verlusten der vergangenen Tage. Neben Schnäppchenkäufen sind es in erster Linie Hoffnungen auf eine rasche Beendigung des Krieges in der Ukraine angesichts zunehmender diplomatischer Bemühungen, den Konflikt beizulegen.

Unter anderem sprechen am Donnerstag die Außenminister Russlands und der Ukraine in der Türkei direkt miteinander. Daneben scheinen beide Parteien zuletzt von Maximalforderungen etwas abzurücken, während die russischen Angriffe offenbar unvermindert weitergehen.

Positiv wirkt auch, dass die Ölpreise deutlich zurückkommen. Brentöl, das zuletzt bis auf gut 139 Dollar nach oben geschossen war aus Sorge vor Lieferausfällen aus Russland, kostet aktuell nur noch knapp 115 Dollar je Fass.

In Tokio schießt der Nikkei-Index um 3,9 Prozent nach oben auf 25.681 Punkte. An den anderen Plätzen fallen die Erholungsbewegungen deutlich geringer aus.

In Seoul geht es nach der Pause am Mittwoch aus Anlass der Präsidentenwahl um 1,7 Prozent nach oben. Gewählt wurde der Oppositionskandidat Yoon Suk Yeol von der konservativen Partei der Macht des Volkes. Der frühere Generalstaatsanwalt hatte im Wahlkampf mit einem Präventivschlag gegen Nordkorea gedroht und auch den Bau von Wohnungen versprochen, um die steigenden Immobilienpreise zu bremsen. Bauwerte wie GS Engineering & Construction (+7,6%) seien denn auch besonders gesucht, heißt es im Handel.

In Schanghai (+1,4%) helfen anhaltende Spekulationen über weitere konjunkturstützende Maßnahmen. Weil zuletzt die Verbraucher- wie auch die Erzeugerpreise nicht so stark gestiegen seien wie erwartet, gebe es dafür Spielraum, heißt es bei China Galaxy Internationals.

In Sydney wurde der Handel den zweiten Tag in Folge mit einem gut 1-prozentigen Plus beendet. Deutlicheren Verlusten bei Rohstoffaktien standen Gewinne bei den Bank-, Technik- und Reisetiteln gegenüber. Rohstoffaktien folgten den Rohstoffpreisen nach unten. Das Minus bei Rio Tinto von 7,7 Prozent war aber vor allem dem Dividendenabschlag geschuldet. BHP verbilligten sich um 1,6 Prozent. Qantas, Webjet und Flight Centre stiegen um bis zu 6,6 Prozent, die Bankwerte bis 2,4 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.130,80 +1,1% -4,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 25.680,94 +3,9% -13,9% 07:00 Kospi (Seoul) 2.666,35 +1,7% -10,5% 07:00 Schanghai-Comp. 3.303,27 +1,4% -9,3% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.746,85 +0,6% -11,4% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.241,38 +1,4% +2,0% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.578,55 +1,0% -1,3% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi,9:00 % YTD EUR/USD 1,1055 -0,1% 1,1069 1,0925 -2,8% EUR/JPY 128,38 +0,1% 128,26 126,49 -1,9% EUR/GBP 0,8395 -0,0% 0,8397 0,8324 -0,1% GBP/USD 1,3169 -0,1% 1,3184 1,3121 -2,7% USD/JPY 116,13 +0,2% 115,88 115,82 +0,9% USD/KRW 1.229,40 +0,5% 1.223,33 1.234,53 +3,4% USD/CNY 6,3205 +0,0% 6,3178 6,3173 -0,6% USD/CNH 6,3267 +0,0% 6,3236 6,3228 -0,4% USD/HKD 7,8198 +0,0% 7,8196 7,8197 +0,3% AUD/USD 0,7313 -0,0% 0,7316 0,7297 +0,7% NZD/USD 0,6827 -0,1% 0,6837 0,6823 +0,0% Bitcoin BTC/USD 39.329,67 -6,1% 41.904,00 41.757,54 -14,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 110,83 108,70 +2,0% 2,13 +48,9% Brent/ICE 114,88 111,14 +3,4% 3,74 +30,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.979,62 1.991,92 -0,6% -12,30 +8,2% Silber (Spot) 25,59 25,83 -0,9% -0,24 +9,8% Platin (Spot) 1.071,50 1.085,10 -1,3% -13,60 +10,4% Kupfer-Future 4,61 4,56 +1,1% +0,05 +3,3%

