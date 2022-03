Barcelona, 10. März 2022 (ots/PRNewswire) -RateGain Travel Technologies Limited (RateGain), ein global tätiger Anbieter von SaaS-Lösungen für das Reise- und Gastgewerbe, hat seinen Status als "Preferred Connectivity Partner" bei der Expedia Group bekannt gegeben.Das "Connectivity Partner"-Programm der Expedia Group würdigt und belohnt Top-Konnektivitätsanbieter - darunter Channel Manager, Immobilienverwaltungssysteme, zentrale Reservierungssysteme und andere Anbieter - für die Aufrechterhaltung hochwertiger Verbindungen und die Unterstützung vernetzter Unterkünfte, um ihr Geschäft auf den Websites der Expedia Group auszubauen und Reisende besser zu betreuen.Im Rahmen der Partnerschaft wird RateGain mit der Geschäftsleitung der Expedia Group zusammenarbeiten, um Feedback zu geben und zukünftige Produkte und Technologielösungen mitzugestalten. Durch die Partnerschaft erhält RateGain frühzeitigen Zugriff auf neue Tools und Funktionen der Expedia Group, die es testen und in seine Software integrieren kann, um der Branche und ihren Kunden zu helfen, schnellere Entscheidungen zu treffen und mehr Umsatz zu erzielen.Chinmai Sharma, Präsident für Amerika bei RateGain, erklärte dazu: "RateGain und Expedia pflegen seit mehr als einem Jahrzehnt eine enge Partnerschaft, die sich über verschiedene Marken und Produktbereiche erstreckt. Wir teilen die Leidenschaft, den Reisenden ein nahtloses Erlebnis in Echtzeit bei der Planung, Suche und Buchung von Reisen zu bieten, denn wo Sie buchen, ist wichtig! Wir freuen uns über die Anerkennung als bevorzugter Konnektivitätspartner und auf die Zusammenarbeit mit dem Konnektivitäts- und Führungsteam von Expedia, um gemeinsam die Herausforderungen der Branche von morgen anzugehen."Das "Connectivity Partner"-Programm der Expedia Group findet 2022 zum zweiten Mal statt, und der Status als bevorzugter Konnektivitätspartner wird jährlich an eine exklusive Gruppe von erstklassigen Anbietern von Konnektivitätssoftware für Unterkünfte vergeben, die qualitativ hochwertige Softwareverbindungen sowie fortschrittliche Tools und Funktionen anbieten. Um für den "Preferred"-Status in Frage zu kommen, werden die Konnektivitätsanbieter der Expedia Group nach verschiedenen technischen und geschäftlichen Kriterien bewertet. RateGain erhielt den "Preferred"-Status für sein Engagement für:- Verbesserung der Reiseerlebnisse auf den Webseiten der Expedia Group- Ermöglichung einer breiten Palette an Tools und Funktionen, die in die Reiseplattform der Expedia Group integriert sind- Bereitstellung einer hochwertigen Verbindung mit einer zuverlässigen Benutzererfahrung- Gewährleistung eines optimierten Onboarding-Erlebnisses und hochwertiger Unterstützung für Unterkünfte- Stärkung des Geschäftswachstums für unsere Kunden auf den Websites der Expedia Group"RateGain spielt eine entscheidende Rolle im Reise-Ökosystem, indem es innovative Lösungen entwickelt, die es Beherbergungsstätten auf der ganzen Welt erlaubt, ihr Geschäft auszubauen und Gästen ein herausragendes Erlebnis zu bieten", so Lisa Chen, Vice President, Global Lodging Connectivity & Solutions. "Wir sind begeistert und sind voller Tatendrang, unsere Beziehung zu RateGain im Jahr 2022 als einem wichtigen Akteur im Rahmen unseres gemeinsamen Ziels zu vertiefen, weltweites Reisen für jedermann und überall voranzutreiben."Informationen zu RateGainRateGain Travel Technologies Limited ist ein weltweit tätiger Anbieter von SaaS-Lösungen für das Reise- und Gastgewerbe, der mit mehr als 2200 Kunden in über 100 Ländern zusammenarbeitet und ihnen hilft, ihre Umsätze durch Akquise, Bindung und Ausweitung des Marktanteils zu steigern. RateGain wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Indien. Heute arbeitet RateGain mit den Top 23 von 30 Hotelketten, den Top 25 von 30 Online-Reisebüros und allen führenden Autovermietungen zusammen, darunter acht Global Fortune500-Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie auf www.rategain.comInformationen zur Expedia GroupDie Unternehmen der Expedia Group, Inc. ermöglichen Reisen für jedermann und überall über eine globale Plattform. Unsere Organisation setzt sich aus vier Säulen zusammen: Expedia Services konzentriert sich auf die Plattform und die technische Strategie der Gruppe; Expedia Marketplace konzentriert sich auf Produkt- und Technologieangebote im gesamten Unternehmen; Expedia Brands beherbergt alle unsere Verbrauchermarken und Expedia for Business besteht aus Business-Lösungen und Partnerschaften in der gesamten Reisebranche. Die Markenfamilie der Expedia Group umfasst Expedia®, Hotels.com®, Expedia® Partner Solutions, Vrbo®, trivago®, Orbitz®, Travelocity®, Hotwire®, Wotif®, ebookers®, CheapTickets®, Expedia Group Media Solutions, CarRentals.com und Expedia Cruises.Pressekontakt:Ankit Chaturvedi,AVP Marketing -RateGain,ankit.chaturvedi@rategain.com,+91-9654502760Original-Content von: RateGain, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122239/5166890