DJ K+S zahlt 20 Cent Dividende - Prognose steht

FRANKFURT (Dow Jones)--K+S will für 2021 eine Dividende von 20 Cent je Aktie zahlen. Damit bekommen die Aktionäre auf die im vergangenen November angekündigte Basisdividende noch eine Prämie von 5 Cent, wie der Salz- und Kalidüngemittelhersteller bei Vorlage der Bilanz in Kassel mitteilte. Im Jahr zuvor waren die Aktionäre nach einem hohen Verlust leer ausgegangen.

2021 hat K+S im fortgeführten Geschäft 2,17 Milliarden Euro nach Steuern verdient und damit die milliardenschwere Wertminderung aus dem Herbst 2020 vollständig wieder aufgeholt. Vor Jahresfrist war deshalb ein Fehlbetrag von 1,89 Milliarden Euro verbucht worden.

Dank höherer Nachfrage und den im Jahresverlauf in fast allen Regionen gestiegenen Kalipreisen kletterte der Umsatz um 32 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, wobei das Wachstum im Düngemittelgeschäft (plus 34 Prozent) etwas höher ausfiel als mit Kalisalzen (plus 29 Prozent).

Eine Indikation für den Betriebsgewinn hatte K+S bereits Anfang Februar vorab veröffentlicht, weil sie deutlich über den Analystenerwartungen lag. Das EBITDA fiel mit 969 Millionen Euro nun noch einen Tick höher aus als zunächst gemeldet. Auch die Prognose meldete K+S fünf Tage später ad hoc, weil das vom Vorstand angepeilte EBITDA-Ziel für 2022 mit 1,6 bis 1,9 Milliarden Euro ebenfalls erheblich über den Markterwartungen lag.

Jetzt wurde diese Prognose bestätigt. "Selbst mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und der damit verbundenen Dynamik bei den Absatzpreisen sowie den Energierisiken halten wir an dieser Prognose fest", sagte K+S-Vorstandschef Burkhard Lohr.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2022 01:22 ET (06:22 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.