VRP Christoph Franz: "Wir versorgen Menschen, die an gravierenden Krankheiten leiden, mit Medikamenten und diagnostischen Tests."Basel - Für den Pharmakonzern Roche kommt ein Rückzug aus Russland und der Ukraine nicht infrage: «Wir versorgen Menschen, die an gravierenden Krankheiten leiden, mit Medikamenten und diagnostischen Tests», sagte Verwaltungsratspräsident Christoph Franz am Mittwoch im Interview mit der «Handelszeitung». Diese Produkte müsse Roche allen Patientinnen und Patienten der Welt zur Verfügung stellen.

