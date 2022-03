In einem dynamischen Handelstag kletterte der DAX gestern 1.016 Punkte bis auf 13.847 Punkte und schloss satte acht Prozent im Plus. Der fünfthöchste Anstieg des Leitindex seit Ende 1987. Auch die Infineon-Aktie konnte mit rund sechs Prozent Kursplus nach den jüngsten Verlusten wieder Boden gut machen. Wie geht es weiter?Die Angst vor einer weiteren Eskalation in der Ukraine, den Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen und den Folgen der steigenden Energiepreise sorgte bei den Anlegern in den vergangenen ...

