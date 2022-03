DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 10-March-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

10 March 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 9 March 2022 it purchased a total of 350,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 220,000 130,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.184 GBP0.985 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.158 GBP0.964 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.171552 GBP0.978218

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 729,696,191 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 3765 1.168 XDUB 08:13:02 00057563105TRLO0 3894 1.162 XDUB 08:15:01 00057563345TRLO0 292 1.158 XDUB 08:15:33 00057563391TRLO0 63 1.158 XDUB 08:15:33 00057563392TRLO0 1609 1.158 XDUB 08:16:38 00057563493TRLO0 2000 1.158 XDUB 08:16:38 00057563492TRLO0 85 1.180 XDUB 09:44:54 00057573067TRLO0 87 1.182 XDUB 09:45:02 00057573073TRLO0 4268 1.182 XDUB 09:45:30 00057573100TRLO0 90 1.182 XDUB 09:46:01 00057573127TRLO0 4202 1.178 XDUB 09:55:33 00057573747TRLO0 4163 1.178 XDUB 09:55:33 00057573746TRLO0 5138 1.174 XDUB 09:59:55 00057573966TRLO0 2601 1.180 XDUB 10:24:59 00057575727TRLO0 804 1.180 XDUB 10:24:59 00057575726TRLO0 804 1.180 XDUB 10:24:59 00057575725TRLO0 4268 1.184 XDUB 10:40:36 00057576869TRLO0 3717 1.184 XDUB 10:53:02 00057577857TRLO0 4108 1.184 XDUB 10:53:02 00057577858TRLO0 2818 1.182 XDUB 10:53:02 00057577860TRLO0 1517 1.182 XDUB 10:53:02 00057577859TRLO0 70 1.178 XDUB 10:53:15 00057577883TRLO0 3498 1.178 XDUB 10:56:15 00057578077TRLO0 202 1.178 XDUB 10:56:15 00057578076TRLO0 151 1.178 XDUB 10:56:15 00057578075TRLO0 90 1.178 XDUB 10:56:15 00057578074TRLO0 1097 1.176 XDUB 10:58:51 00057578312TRLO0 2963 1.176 XDUB 10:58:51 00057578311TRLO0 2590 1.176 XDUB 10:58:51 00057578314TRLO0 1500 1.176 XDUB 10:58:51 00057578313TRLO0 1498 1.182 XDUB 11:26:32 00057579899TRLO0 4358 1.180 XDUB 11:36:21 00057580433TRLO0 4358 1.180 XDUB 11:37:23 00057580472TRLO0 4467 1.178 XDUB 11:40:12 00057580567TRLO0 817 1.174 XDUB 12:34:35 00057583159TRLO0 455 1.174 XDUB 12:34:35 00057583158TRLO0 1517 1.174 XDUB 12:34:35 00057583157TRLO0 1321 1.174 XDUB 12:34:35 00057583156TRLO0 365 1.174 XDUB 12:34:35 00057583163TRLO0 2500 1.174 XDUB 12:34:35 00057583162TRLO0 999 1.174 XDUB 12:34:35 00057583161TRLO0 180 1.174 XDUB 12:34:35 00057583160TRLO0 2278 1.172 XDUB 12:34:35 00057583164TRLO0 202 1.172 XDUB 12:34:47 00057583175TRLO0 915 1.172 XDUB 12:34:47 00057583174TRLO0 202 1.172 XDUB 12:34:47 00057583173TRLO0 96 1.172 XDUB 12:34:47 00057583172TRLO0 588 1.170 XDUB 13:17:32 00057586185TRLO0 3971 1.170 XDUB 13:17:32 00057586184TRLO0 1328 1.170 XDUB 13:17:35 00057586193TRLO0 1920 1.170 XDUB 13:17:35 00057586194TRLO0 2759 1.170 XDUB 13:17:35 00057586197TRLO0 811 1.170 XDUB 13:17:35 00057586196TRLO0 351 1.170 XDUB 13:17:35 00057586195TRLO0 4128 1.160 XDUB 13:39:13 00057586960TRLO0 5 1.162 XDUB 13:52:25 00057587592TRLO0 3963 1.160 XDUB 14:01:03 00057588043TRLO0 1384 1.160 XDUB 14:01:03 00057588042TRLO0 790 1.158 XDUB 14:01:04 00057588047TRLO0 2165 1.158 XDUB 14:01:08 00057588050TRLO0 4308 1.158 XDUB 14:01:08 00057588052TRLO0 945 1.158 XDUB 14:01:08 00057588051TRLO0 864 1.168 XDUB 14:13:56 00057589174TRLO0 150 1.168 XDUB 14:13:56 00057589173TRLO0 3766 1.170 XDUB 14:17:44 00057589553TRLO0 1083 1.170 XDUB 14:17:44 00057589556TRLO0 1517 1.170 XDUB 14:17:44 00057589555TRLO0 1482 1.170 XDUB 14:17:44 00057589554TRLO0 761 1.170 XDUB 14:23:46 00057589897TRLO0 642 1.170 XDUB 14:23:46 00057589896TRLO0 405 1.170 XDUB 14:23:46 00057589898TRLO0 2147 1.170 XDUB 14:23:46 00057589900TRLO0 3770 1.174 XDUB 14:31:19 00057590894TRLO0 3790 1.174 XDUB 14:31:19 00057590893TRLO0 4000 1.174 XDUB 14:31:24 00057590895TRLO0 53 1.174 XDUB 14:37:48 00057591453TRLO0 4069 1.174 XDUB 14:44:49 00057592169TRLO0 3816 1.174 XDUB 14:49:08 00057592545TRLO0 3233 1.170 XDUB 14:51:57 00057592850TRLO0 1041 1.170 XDUB 14:52:04 00057592908TRLO0 241 1.172 XDUB 15:00:48 00057593726TRLO0 507 1.170 XDUB 15:03:01 00057593990TRLO0 1564 1.170 XDUB 15:03:01 00057593989TRLO0 1994 1.170 XDUB 15:03:01 00057593988TRLO0 29 1.170 XDUB 15:04:35 00057594186TRLO0 351 1.170 XDUB 15:04:35 00057594185TRLO0 772 1.166 XDUB 15:07:10 00057594392TRLO0 3772 1.170 XDUB 15:24:00 00057596589TRLO0 4341 1.170 XDUB 15:24:00 00057596588TRLO0 445 1.168 XDUB 15:24:03 00057596608TRLO0 920 1.168 XDUB 15:25:09 00057596750TRLO0 1478 1.168 XDUB 15:26:14 00057596912TRLO0 198 1.168 XDUB 15:26:14 00057596911TRLO0 204 1.168 XDUB 15:26:14 00057596910TRLO0 1084 1.168 XDUB 15:26:14 00057596909TRLO0 4104 1.164 XDUB 15:30:42 00057597470TRLO0 228 1.172 XDUB 15:38:06 00057598393TRLO0 1013 1.172 XDUB 15:38:07 00057598395TRLO0 1500 1.172 XDUB 15:38:07 00057598394TRLO0 1025 1.172 XDUB 15:47:03 00057599443TRLO0 193 1.172 XDUB 15:47:03 00057599442TRLO0 203 1.172 XDUB 15:47:33 00057599493TRLO0 2075 1.170 XDUB 15:48:07 00057599596TRLO0 954 1.170 XDUB 15:48:47 00057599649TRLO0 1250 1.170 XDUB 15:48:47 00057599648TRLO0 2500 1.170 XDUB 15:48:47 00057599650TRLO0 1770 1.170 XDUB 15:48:48 00057599653TRLO0 1036 1.170 XDUB 15:58:43 00057600858TRLO0 1015 1.170 XDUB 15:58:43 00057600857TRLO0 72 1.170 XDUB 15:58:43 00057600856TRLO0 392 1.170 XDUB 15:58:43 00057600860TRLO0 392 1.170 XDUB 15:58:43 00057600859TRLO0 361 1.170 XDUB 16:00:49 00057601139TRLO0 987 1.170 XDUB 16:02:03 00057601289TRLO0 2023 1.170 XDUB 16:03:15 00057601408TRLO0 420 1.170 XDUB 16:04:15 00057601466TRLO0 372 1.170 XDUB 16:05:04 00057601503TRLO0 3242 1.170 XDUB 16:06:46 00057601605TRLO0 2186 1.170 XDUB 16:08:03 00057601814TRLO0 904 1.170 XDUB 16:08:03 00057601813TRLO0 1015 1.170 XDUB 16:11:03 00057602109TRLO0 2260 1.170 XDUB 16:11:03 00057602108TRLO0 2163 1.166 XDUB 16:13:02 00057602314TRLO0 360 1.166 XDUB 16:13:02 00057602315TRLO0 879 1.166 XDUB 16:13:05 00057602323TRLO0 611 1.166 XDUB 16:13:05 00057602322TRLO0 206 1.166 XDUB 16:13:05 00057602321TRLO0 4158 1.164 XDUB 16:16:42 00057602585TRLO0 2200 1.160 XDUB 16:18:45 00057602827TRLO0 2926 1.160 XDUB 16:18:47 00057602829TRLO0 118 1.160 XDUB 16:18:47 00057602828TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 1036 97.00 XLON 08:13:02 00057563104TRLO0 33 97.00 XLON 08:13:02 00057563103TRLO0 3091 96.50 XLON 08:15:32 00057563389TRLO0 3319 96.40 XLON 08:15:33 00057563390TRLO0 245 96.80 XLON 08:41:07 00057566052TRLO0 125 96.80 XLON 08:41:07 00057566059TRLO0 53 96.80 XLON 08:41:07 00057566058TRLO0 138 96.80 XLON 08:41:07 00057566057TRLO0 65 96.80 XLON 08:41:07 00057566056TRLO0 139 96.80 XLON 08:41:07 00057566055TRLO0 25 96.80 XLON 08:41:07 00057566054TRLO0 20 96.80 XLON 08:41:07 00057566053TRLO0 2507 96.80 XLON 08:42:34 00057566217TRLO0 3334 98.30 XLON 09:52:32 00057573582TRLO0 3215 98.50 XLON 10:25:01 00057575728TRLO0 3481 98.30 XLON 10:53:12 00057577877TRLO0 613 97.90 XLON 10:58:37 00057578238TRLO0 2309 97.90 XLON 10:58:51 00057578310TRLO0 208 97.60 XLON 10:58:51 00057578317TRLO0 1000 97.60 XLON 10:58:51 00057578316TRLO0 1000 97.60 XLON 10:58:51 00057578315TRLO0 2260 98.50 XLON 11:26:28 00057579897TRLO0 2000 98.50 XLON 11:26:28 00057579896TRLO0 2000 98.00 XLON 11:45:28 00057580845TRLO0 2000 98.00 XLON 12:23:19 00057582776TRLO0 50000 97.90 XLON 12:29:01 00057583003TRLO0 3378 97.80 XLON 12:31:02 00057583086TRLO0 2000 97.80 XLON 12:58:18 00057584510TRLO0 2000 97.20 XLON 13:31:48 00057586720TRLO0 251 96.80 XLON 14:01:03 00057588044TRLO0 2000 97.00 XLON 14:01:03 00057588045TRLO0 907 98.00 XLON 14:23:39 00057589889TRLO0 2550 98.00 XLON 14:23:39 00057589888TRLO0 972 98.10 XLON 14:37:48 00057591456TRLO0 2851 98.10 XLON 14:37:48 00057591457TRLO0 2768 98.00 XLON 14:52:04 00057592907TRLO0 160 98.00 XLON 14:52:04 00057592906TRLO0 2000 97.70 XLON 14:52:04 00057592909TRLO0 1091 97.90 XLON 14:52:04 00057592910TRLO0 3343 97.70 XLON 14:52:04 00057592911TRLO0 2287 98.10 XLON 15:22:27 00057596465TRLO0 3168 98.00 XLON 15:24:00 00057596591TRLO0 187 98.00 XLON 15:24:00 00057596590TRLO0 564 97.60 XLON 15:24:00 00057596592TRLO0 2056 97.60 XLON 15:26:20 00057596925TRLO0 489 97.60 XLON 15:26:20 00057596924TRLO0 1406 97.90 XLON 15:48:07 00057599589TRLO0 1300 97.90 XLON 15:48:07 00057599588TRLO0 670 97.90 XLON 15:48:07 00057599587TRLO0 3133 98.10 XLON 16:00:08 00057601064TRLO0 1005 97.90 XLON 16:11:43 00057602186TRLO0 1300 97.90 XLON 16:11:43 00057602185TRLO0 185 97.90 XLON 16:11:43 00057602184TRLO0 1763 97.90 XLON 16:11:43 00057602183TRLO0

ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 148044 EQS News ID: 1298865 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

