Pareto Securities berät Karin Sartorius-Herbst im Zusammenhang mit der Aufstockung ihrer Anteile an der Erbengemeinschaft nach Horst Walter Sartorius



10.03.2022 / 09:00

Pareto Securities berät Karin Sartorius-Herbst im Zusammenhang mit der Aufstockung ihrer Anteile an der Erbengemeinschaft nach Horst Walter Sartorius Frankfurt, 10. März 2022. Die Investmentbank Pareto Securities hat über ihre Niederlassung Frankfurt Karin Sartorius-Herbst im Zusammenhang mit der Aufstockung ihrer Anteile an der Erbengemeinschaft nach Horst Walter Sartorius von anderen Mitgliedern der Sartorius-Familie beraten. Karin Sartorius-Herbst ist die älteste Tochter des Erblassers Horst Walter Sartorius und Mitglied der Sartorius-Erbengemeinschaft seit deren Entstehen im Jahr 1998. Die Erbengemeinschaft hält insgesamt 50,09% der Stammaktien der Sartorius AG. Die umfassende Analyse und Begleitung seitens Pareto umfasste neben der strukturellen Beratung zum Anteilskauf auch die Beratung zur Umsetzung der Finanzierung des Erwerbs.



Über Pareto Securities Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-, Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen.

Kontakt: Pressekontakt: Pareto Securities AS cometis AG Niederlassung Frankfurt Thorben Burbach Lisa Mühlmann

Gräfstr. 97 Tel.: +49 (611) 20 58 55-23

Fax: +49 (611) 20 58 55-66 60487 Frankfurt E-Mail: burbach@cometis.de Tel.: +49 (69) 58997-0 http://www.cometis.de E-Mail: Lisa.Muehlmann@paretosec.com http://www.paretosec.com

