Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Es gibt Anzeichen der Deeskalation im Ukraine-Krieg. Der DAX schaffte daraufhin gestern den größten Tagesgewinn seit eineinhalb Jahren. Auch in Asien und in den USA legten die Börsen nach Aussagen der russischen Regierung deutlich zu. Bei den Einzelwerten geht es heute um Öl, Amazon, die Deutsche Bank, Rheinmetall, K+S, Bayer und RWE. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.