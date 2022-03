Heute können Sie die gestrigen Gewinne mitnehmen und dadurch an der DAX-Bewegung verdienen. Volker Buschung erklärt, warum und wie. - Nicht verpassen! Ihr DAX Trading-Tipp des Tages!

Das empfohlene Longzertifikat mit der WKN DV9K8V haben wir mit einem fetten Gewinn verkauft.

Wir konnten damit einen Gewinn von mehr als 300 Prozent innerhalb von 2 Tagen erwirtschaften. Der Kurs ist zur Zeit 15,67 Euro und hat ein Hebel von 9. Es ist Zertifikat mit einem engen Spread 0,01 Euro Cent.

Wir ruhen uns heute auf den Gewinnen aus und schauen erstmal zu, was der Markt heute so macht.

Wir stehen heute morgen im DAX um 08.27 Uhr bei 13.733 Daxpunkten. Das ist gegenüber dem gestrigen Xetra-Schluss von 13.847 ein Abschlag von 114 Punkten.

Im Wochenchart sehen wir in der letzten Woche nun auch die Bestätigung des Durchbruchs durch die 14.803 Punkte. In der letzten Woche kam der DAX auf Wochenbasis mit deinem DownGap rein und verlor vom Hoch zum Tief circa 12.420 Punkte. Damit ist der DAX in Bereiche vom Sommer 2020 angekommen. Die Eröffnung in der Nacht fand unter 12.974 (Vorwochentief) statt und es ging direkt weiter bis circa 12.600. In dieser Woche bleibt es spannend, wie emotional die Märkte noch nach unten gehen können und wie bei einer Entspannung der Lage eine Gegenbewegung aussehen kann. Nach unten ist bei 12.480 noch ein GAP auf Wochenbasis zu schließen. Bei 12.126 hätte der DAX ca. 50% der Aufwärtsbewegung seitdem Corona-Tief korrigiert. Nach oben wäre das GAP zum Wochenclose bei 13.119 zu schließen und dies könnte, wenn es gegen Ende der Woche passiert zu einer weißen Wochencandle werden.

Im Tageschart sehen wir eine massive Gegenbewegung und eine Candle mit einem höheren Hoch + Tief + Close deutlich außerhalb der HS vom Vortag. Vom letzten Hoch bei ca. 15-545 hätte der DAX mit dem gestrigen Anstieg den Abverkauf zu ca. 50% korrigiert. Im heutigen Handel muss sich zeigen, wie stabil der Anstieg von gestern mit +1026 Punkte ist. Wird dieser Anstieg heute nochmal für Shorts von weit oben genutzt oder eher nicht. So lange Intraday Unterstützungen halten könnte sich der Trend weiter nach oben fortsetzen. Das Zünglein an der Waage könnte heute die EZB und deren PK um 14:30 Uhr werden.

Text: Volker Buschung

Kurzvita des Autors

Volker Buschung hat schon von 1994 bis 1998 auf dem Frankfurter Wertpapierparkett gearbeitet. Er hat Bankkaufmann gelernt und BWL studiert. Er betrieb für verschiedene Häuser Eigen- und Kommissionshandel. Bei verschiedenen Brokern managte er Konten. Er schirieb Artikel für die FAZ, Finanz und Wirtschaft und den Vorbörsenbericht im Deutschlandfunk. Seine Trefferquote für die Trades liegt nach eigenen Angaben bei über 90 Prozent.

Enthaltene Werte: DE0008467440