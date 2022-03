Baloise Schweiz schliesst Geschäftsjahr 2021 in einem herausfordernden Umfeld erfolgreich abJJ Entertainment SE - Vorvertrag zur Übernahme der neoFIN Hamburg GmbHLenzing Gruppe mit starkem operativen Ergebnis im Berichtsjahr 2021Lindt & Sprüngli schließt Schoko-Läden in Russland Orell Füssli AG steigert Profitabilität und erhöht DividendeRoche zieht sich nicht aus Russland und der Ukraine zurück (Handelszeitung)Vivendi sucht Übernahmeziele im Bereich Pay-TV und Magazine (FT) Bayer verkauft Geschäft mit Profi-Schädlingsbekämpfung für 2,6 Mrd USD an Cinven BMW ruft wegen Feuergefahr 917.106 Autos in den USA zurück Compugroup wächst kräftig dank Zukäufen - Prognose 2022 bestätigt Deutsche Bank sieht kaum Risiken im Russland-Geschäft Hapag-Lloyd - Ergebnis im Vergleich zum ...

