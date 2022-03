Seit Ende der 2000er keimt ein neuer Gründergeist in Deutschland: Alternative Ernährungskonzepte, die Mobilität der Zukunft und neuartige Einkaufserlebnisse - diese innovativen Gründer mischen die deutsche Unternehmenslandschaft auf. Ein Kernthema unserer Zeit: die Energiewende und die Mobilität der Zukunft. Hier setzt Sono Motors an. Das Unternehmen arbeitet an einem Auto, das sich durch Sonnenenergie selbst aufladen kann. Über Solarpaneele auf dem Auto soll der "Sion" durch die Kraft der Sonne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...