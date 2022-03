Jan Kaiser und seine Kollegen an Fraunhofer-Instituten haben ein Fassadenelement entwickelt, das isoliert, eine Wärmepumpe und Photovoltaik-Module enthält. Da es sich einfach in bestehende Gebäude einsetzten lässt, könnten diese schnell umgerüstet werden, erklärt er im pv magazine Podcast. Wenn man genau darüber nachdenkt, ist die Fensterfront, die Fassade in einem Bürogebäude schon jetzt für viele wichtige Funktionen zuständig. Wer dort arbeitet, erhält aus Richtung des Fensters Licht und Luft, die Heizung ist dort angebracht und natürlich schützt die Wand vor Wind und Wetter. Eine Forschungsgruppe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...