HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik von 32 auf 28 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Sebastian Bray verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die steigenden Kosten bei dem Spezialchemiekonzern. Gleichwohl habe sich die Firma zuletzt respektabel geschlagen. Zudem sieht der Experte einige positive Kurstreiber am Horizont, allerdings nicht wirklich Bewegendes. Die Aktie sei vergleichsweise günstig, jedoch nicht auffällig billig./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / 06:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000EVNK013

