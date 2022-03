Der DAX stieg am gestrigen Tag um Tausend Punkte. Das ist ein außergewöhnlicher Kursanstieg, in Anbetracht des Krieges in der Ukraine, des Inflationsdrucks, des Mangels an Produktionsmitteln und des Dilemmas der Zentralbanken. Dennoch wollten sich die Anleger nicht vom Aktienkauf abhalten lassen. Man spricht von der Hoffnung der Marktteilnehmer auf eine Einigung der Kriegsparteien. Der ...

