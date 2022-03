Der Konzerngewinn der Post beträgt im abgelaufenen Jahr 457 Millionen Franken (Vorjahr: 178 Mio). Der Druck im Brief- und Finanzgeschäft bleibt jedoch bestehen.Bern - Die Post hat im zweiten Corona-Jahr die finanziellen Auswirkungen der Pandemie abfedern können. Der Konzerngewinn betrug 457 Millionen Franken (Vorjahr: 178 Millionen Franken). Der Druck im Brief- und Finanzgeschäft bleibt jedoch bestehen. Das Betriebsergebnis (Ebit) liegt mit 515 Millionen Franken um 257 Millionen Franken über jenem des Vorjahres, wie die Post am Donnerstag mitteilte.

