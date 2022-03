Der Düngemittel- und Salz-Konzern K+S AG (ISIN: DE000KSAG888) will für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 0,20 Euro je Aktie ausschütten. Im Vorjahr wurde keine Dividende bezahlt. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses in Höhe von 22,65 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,88 Prozent. Die Hauptversammlung der im MDAX notierten Firma soll am 12. Mai 2022 stattfinden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...