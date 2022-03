SAIC-GM-Wuling strebt bereits 2023 einen Jahresabsatz von einer Million New Energy Vehicles (NEV) an. Das chinesische Joint Venture will dazu auch stark in die Entwicklung und auch ein eigenes Batteriewerk in China investieren. SAIC-GM-Wuling stellt den in China sehr beliebten Hongguang Mini EV her und hat bisher insgesamt 800.000 NEVs verkauft, davon 452.238 im Jahr 2021. Das neue Absatzziel von ...

