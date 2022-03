Berlin (ots) -Brot kaufen und dabei für die Arbeit der Jugendfeuerwehren spenden - dieses Konzept der Bäcker- und Konditorengenossenschaft BÄKO und des Zutatenherstellers CSM Ingredients ist in Kooperation mit dem Deutschen Feuerwehrverband (DFV) und der Deutschen Jugendfeuerwehr (DJF) erneut aufgegangen: Seit August 2021 sind schon mehr als 50.000 Euro an Spenden zusammengekommen."Wir freuen uns sehr, dass mit der ,Florians Kruste' deutschlandweit so eine beachtliche Spendensumme für die Jugendfeuerwehren vor Ort gesammelt werden konnten", lobt Bundesjugendleiter Christian Patzelt. "Die Bäcker engagieren sich mit ihrer Teilnahme unmittelbar für das kulturelle und gesellschaftliche Leben von jungen Menschen in ihrer Region."Mit dem Verkauf des Brotes "Florians Kruste" unterstützen viele Handwerksbäckereien in Deutschland die Nachwuchsarbeit der Feuerwehr in ihrer Region. Pro verkauftem Brot gehen 20 Cent als Spende an die örtliche Jugendfeuerwehr."Ich danke allen Bäckereien, die sich an der Aktion beteiligen und die Nachwuchsarbeit der Feuerwehren unterstützen. Jugendfeuerwehren, die noch nicht mitmachen, rufe ich auf, sich an ihre örtliche Bäckerei zu wenden und auf die Spendenmöglichkeit aufmerksam zu machen - es lohnt sich!", sagt DFV-Präsident Karl-Heinz Banse.Die Erstauflage unter dem Namen "Florians Brot" hatte innerhalb von fünf Jahren eine sechsstellige Summe für die Jugendfeuerwehren eingebracht.Für Bäckereien und Feuerwehren vor Ort stehen umfangreiche Materialien zur Verfügung. Informationen und Kontakte gibt es unter https://www.feuerwehrverband.de/unterstuetzen/.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823oestreicher@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/5167026