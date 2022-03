Frankfurt am Main (ots) -- Prämiert werden Projekte in den Kategorien "Energetische Stadtsanierung", "Digitale Bildung" und "Soziales und bezahlbares Wohnen"- Online-Bewerbungsfrist verlängert bis zum 5.April- Teilnehmen können Kommunen oder Unternehmen in kommunaler Trägerschaft- Insgesamt 45.000 EUR PreisgeldNoch bis zum 5. April 2022 läuft die Bewerbungsphase für den neuen KfW Award Leben, der mit insgesamt 45.000 EUR dotiert ist.Der Klimawandel, die Digitalisierung und der demografische Wandel stellen unsere Städte vor enorme Herausforderungen. Es braucht innovative Konzepte und mutige Lösungen für die Städte von morgen. Um nachhaltige und zukunftsweisende Projekte in Städten und Gemeinden ins Rampenlicht zu stellen, hat die KfW den neuen KfW Award Leben ausgerufen. Zur Bewerbung eingeladen sind Kommunen jeder Größe sowie Unternehmen in kommunaler Trägerschaft mit Projekten, die zur Verbesserung der Lebensqualität beigetragen haben. Integration, Innovation, Bezahlbarkeit und Nachhaltigkeit sind nur einige Kriterien dabei.Die Erfolgsbeispiele sollen Impulse für die Städte von morgen liefern und andere zum Nachahmen motivieren. Zudem sollen sie sichtbare Ergebnisse erzielt und einen gemeinwohlorientierten Charakter haben. Prämiert werden Projekte in den Kategorien "Energetische Stadtsanierung", "Digitale Bildung" sowie "Soziales und bezahlbares Wohnen".- In der Kategorie "Energetische Stadtsanierung" werden kommunale Projekte ausgezeichnet, die einzelne Bereiche des Stadtlebens oder auch ganze Quartiere möglichst umfassend klimagerecht gestaltet haben.- In der Kategorie "Soziales und bezahlbares Wohnen" sucht die KfW kommunale Wohnbauprojekte, die Marktausgleich und Bezahlbarkeit im Fokus haben oder eine soziale Funktion erfüllen.- In der Kategorie "Digitale Bildung" werden kommunale Projekte ausgezeichnet, die Bildung und Ausbildung auf digitalem Wege erfolgreich umgesetzt haben.In jeder Kategorie werden drei Preise verliehen, jeweils an eine Klein-, eine mittelgroße und eine Großstadt. Jede Auszeichnung ist mit 5.000 EUR dotiert, wobei die Kommune eine kommunale Einrichtung oder Organisation benennt, an die das Preisgeld ausgezahlt wird. Die Auswahl trifft eine Jury, die aus Experten der KfW , Medien, Politik und Wirtschaft besetzt ist.Die feierliche Preisverleihung findet am 27.06.2022 im Rahmen des Deutschen Kommunalkongresses in Berlin statt. Circa 800 Vertreter/innen von Städten und Kommunen werden dabei sein, wenn die Preisträger/innen vorgestellt und geehrt werden. Der Nachrichtensender n-tv wird als Medienpartner des KfW Awards Leben die Veranstaltung filmen und im Anschluss im Rahmen einer Sondersendung im TV darüber berichten.Über die Gewinnerkommunen berichten zudem weitere mediale Kooperationspartner der KfW sowie die KfW selbst auf ihrer Website und ihren Social-Media-Kanälen. Mit dem KfW Award Leben erweitert die KfW ihre Award-Familie. Bereits seit Jahren zeichnet die KfW mit dem KfW Award Gründen und Award Bauen innovative Start-ups und außergewöhnliche Bauprojekte aus. Weitere Informationen und Bewerbungsunterlagen unter www.kfw.de/awardleben (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/F%C3%B6rderauftrag-und-Geschichte/KfW-Awards/KfW-Award-Leben/?redirect=667968)Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Wolfram Schweickhardt,Tel. +49 (0)69 7431 1778, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Wolfram.Schweickhardt@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41193/5167086