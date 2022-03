Kassel (ots) -Unter dem Motto "Zwei Generationen, ein Team" hat die Finanzberatungsgruppe Plansecur eine neue Social-Media-Kampagne gestartet. Im Rahmen der Aktion werden Familien präsentiert, bei denen ein erwachsenes Kind und ein Elternteil gemeinsam bei Plansecur als Beraterin bzw. Berater engagiert sind."Viele Kinder treten in die elterlichen Fußstapfen, wenn die Mutter oder der Vater bei uns in der Finanzberatung erfolgreich tätig sind. Das freut uns riesig und daher haben wir darüber eine eigene Kampagne ins Leben gerufen", erläutert Plansecur-Vertriebsleiter Wolfgang Stolz.Zur "Eltern-Kind-Gruppe" gehören beispielsweise die 40-jährige Sina Kiwitt und ihr 69 Jahre alter Vater Jürgen Nemitz. Er ist seit 2000 Finanzplaner bei Plansecur, sie seit 2014 Finanzplanerin. Ebenfalls zu nennen sind die Teams Wilfried und Sebastian Cramer (Vater und Sohn), Elsbeth und Fabian Urban (Mutter und Sohn) sowie Heiko und Lukas Juppien (Vater und Sohn).Dazu Wolfgang Stolz: "Wir haben schon vor Jahren ein eigenes Programm gestartet, um neue Talente für uns zu gewinnen, und freuen uns bereits seit längerem über einen regen Zulauf. Alle neuen Beratenden sind uns herzlich willkommen. Aber ich gebe zu, es ist schon etwas Besonderes, wenn wir im doppelten Wortsinne Nachwuchs aus der Plansecur-Familie bekommen. Wenn die junge Generation erlebt, wie sich Mutter oder Vater bei uns beruflich wohlfühlen und erfolgreich sind, und sich später für denselben Berufsweg entscheidet, dann können die Eltern und wir als Unternehmen stolz darauf sein."Wie Plansecur betont, stehen bei der Hereinnahme von neuen Beratenden allerdings nicht die Familienbande, sondern die Kompetenz im Vordergrund. Beispielhaft wird das Familienteam Heiko und Lukas Juppien genannt. Der 52-jährige Vater Heiko ist diplomierter Bankbetriebswirt und seit 2016 Gesellschafter und Finanzplaner bei Plansecur. Zudem ist der zertifizierte Stiftungsberater Vorstandsvorsitzender der Plansecur-Gemeinschaftsstiftung. Sohn Lukas ist 25 Jahre alt, Dipl.-Bankbetriebswirt und Financial Consultant. Seit 2019 ist er als Finanzmakler bei Plansecur engagiert.Die neu Hinzugekommenen, nicht nur aus dem Familienumfeld, werden laut Angaben durch die Bank weg vom ethischen Kompass der Finanzberatung bei Plansecur angezogen. Dort setzt man seit der Gründung nicht nur auf faire Finanzberatung und langfristige Kundenbeziehungen, sondern vor allem auch auf Menschlichkeit und Werteorientierung. Den Firmenslogan "Weil wir wertschätzen" will das Unternehmen im doppelten Sinne des Wortspiels erfüllen: als Wertschätzung dem Menschen gegenüber und als Wertentwicklung der Finanzen.Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen", 2018) und Bassam Tibi (2019).Pressekontakt:Weitere Informationen:Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,Tel. +49 (0)561 9355-0, E-Mail: service@plansecur.de,Web: www.plansecur.de und www.facebook.com/plansecurPresse: euromarcom public relations,Tel. +49 (0)611 97315-0, E-Mail: team@euromarcom.de,Web: www.euromarcom.de und www.facebook.com/euromarcom (like if youlike-:)Original-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16062/5167085