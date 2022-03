Mit einem operativen Gewinn in Höhe von 7,978 Mrd. € hat man 2021 sogar noch mehr verdient, als im November bei der insgesamt vierten Prognoseerhöhung in Aussicht gestellt wurde. Damals hatte man lediglich über 7,7 Mrd. € avisiert. Der Umsatz konnte 2021 um 23 % auf 81,747 Mrd. € gesteigert werden. Die Dividende soll von 1,35 auf 1,80 € je Aktie steigen. 2022 erwartet die DEUTSCHE POST eine Wachstumsverlangsamung und deshalb nur einen moderaten EBIT-Anstieg auf 8,0 Mrd. €. Dennoch bleiben die Rahmenbedingungen insgesamt vielversprechend. An der Börse war die Aktie gestern mit einem Kursplus von über 11 % hinter ADIDAS der zweitstärkste DAXWert. Kurzfristig könnte sich die Erholung der DEUTSCHEN POST nun bis auf 50 € fortsetzen. Dann sehen wir weiter.



