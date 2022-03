SEATTLE (IT-Times) - Der Online-Händler und E-Commerce-Spezialist Amazon.com hat gestern Abend bekannt gegeben, einen Aktiensplit und Aktienrückkauf durchführen zu wollen. Das Board of Directors von Amazon.com Inc. (Nasdaq: AMZN) hat am 9. März 2022 einem Aktiensplit im Verhältnis 20:1 und einem Aktienrückkauf...

