Bad Nenndorf (ots) -In einer Pressekonferenz informiert die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) über die Todesfälle durch Ertrinken im vergangenen Jahr. Neben der Präsentation der Statistik wird auch die gegenwärtige Situation in der Schwimmausbildung betrachtet. Denn: Schwimmen lernen ist die beste Prävention gegen das Ertrinken.Die Pressekonferenz findet statt am Donnerstag, den 17. März 2022, um 11:00 Uhr. Das Hauptstatement hält die Präsidentin der DLRG, Ute Vogt. Die Veranstaltung wird via Livestream übertragen und kann vom eigenen Schreibtisch aus verfolgt werden unter: dlrg.de/statistik-ertrinkenWährend der Pressekonferenz können über den Chat im Livestream Fragen an die Redner gestellt werden.Im Anschluss besteht die Möglichkeit, TV-geeignetes Footage-Material zu bekommen. Auf Anfrage produzieren wir darüber hinaus gerne passende Interviewsequenzen und individuelle O-Töne der einzelnen Redner für Hörfunk und TV. Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter schreiben dazu einfach (idealerweise im Vorfeld der Übertragung) eine E-Mail mit ihren Wünschen an presse@dlrg.de, und erhalten anschließend das Material.Daneben wird die DLRG vorbereitetes Material und alle Informationen zur Statistik "Todesfälle durch Ertrinken 2021" auf der genannten Webseite zur Verfügung stellen.