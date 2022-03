Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:. 10.37 Uhr - Hugo Boss können mit ihrem angepeilten Rekordumsatz in diesem Jahr nicht punkten. Die Aktien des Modekonzerns fallen in der Spitze um 5,7 Prozent auf 44,36 Euro und sind damit schwächster MDax-Wert. Am Mittwoch hatten die Titel 7,8 Prozent zugelegt. Laut einem Kommentar von JP Morgan ist das anvisierte Plus beim operativen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...