Der laut "manager magazin" drittreichste Deutsche Klaus-Michael Kühne begann bereits vor einiger Zeit damit, in die Lufthansa zu investieren. Jetzt scheint er seine Position noch einmal deutlich ausgebaut zu haben. Einer Börsenmitteilung zufolge ist er mit fünf Prozent der Anteile in seinem Besitz mittlerweile zum größten Einzelaktionär avanciert.Lediglich die Bundesregierung hält derzeit mit gut 14 Prozent noch mehr Anteile der Lufthansa (DE0008232125). Das dürfte in Zukunft aber eher weniger denn mehr werden. Kühne sichert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...