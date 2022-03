Der Modekonzern Hugo Boss erwartet trotz der derzeitigen geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten ein Rekordjahr. So sollen die Erlöse 2022 um 10 bis 15 Prozent auf einen neuen Höchstwert von 3,1 bis 3,2 Milliarden Euro steigen, teilte das Unternehmen am Morgen in Metzingen mit. Doch an der Börse gerät der MDAX-Wert unter Druck.Dabei will Hugo Boss von seiner Runderneuerung mit der Konzentration ...

