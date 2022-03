Vaduz (ots) -Am Digital Finance Forum Liechtenstein am 30. Mai 2022 in Vaduz beleuchten hochkarätige Speaker und praxisnahe Breakout-Sessions den digitalen Wandel in der Finanzwelt. Auf der Bühne sprechen Liechtensteins Regierungschef Daniel Risch, wefox-CEO Julian Teicke, Bitcoin-Suisse-Gründer Niklas Nikolajsen, Bankchefin Marianne Wildi und Krypto-Anwalt Thomas Nägele.Moderne Technologien und neue Geschäftsmodelle verändern die Art und Weise, wie Finanzinstitute wie Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter und Treuhänder arbeiten. Das Digital Finance Forum Liechtenstein am Montag, 30. Mai 2022, ab 13.30 Uhr in Vaduz beleuchtet die Transformation in der Finanzbranche und zeigt die Potenziale und die Risiken der modernen Finanztechnologien auf. Die Gäste erwarten spannende Impulse von hochkarätigen Referentinnen und Referenten, praxisnahe Beispiele von Experten und attraktive Networking-Möglichkeiten. Die zweite Ausgabe des Digital Finance Forums Liechtenstein bietet hochkarätige Speakerinnen und Speaker, welche die digitale Transformation der Finanzbranche im deutschsprachigen Raum massgeblich prägen.Digitalisierung verändert die BrancheDie Eröffnungsrede an der Tagung hält Liechtensteins Regierungschef und Finanzminister Daniel Risch. Nach der Begrüssung wird Julian Teicke aufzeigen, wie die Digitalisierung die Finanzbranche durchrüttelt. Teicke ist CEO und Mitbegründer von wefox. Das Start-up hat sich zum Ziel gesetzt, die Versicherungsbranche radikal zu verändern. 2015 gestartet, knackte wefox die Marke von 100 Millionen Dollar Umsatz und beschäftigt bereits mehr als 600 Mitarbeitende. Das Unternehmen wird von prominenten Investoren wie Target Global, LGT und Partners Group finanziert und aktuell mit über drei Milliarden Franken bewertet.Bankchefin und Krypto-PionierAnschliessend erklärt Bankchefin Marianne Wildi, warum traditionelle Finanzinstitute offen für moderne Technologien sein sollen. Unter Wildis Leitung entwickelt die Hypothekarbank Lenzburg Software für Privat- und Universalbanken und arbeitet im Rahmen ihrer Open-Banking-Strategie eng mit Fintech-Start-ups zusammen, um diese zu einem Ökosystem zu verbinden. Krypto-Anwalt Thomas Nägele wird aufzeigen, warum das Blockchain-Gesetz in Liechtenstein ein Gamechanger für die Finanzbranche ist und wie das Regelwerk ein Vorbild für andere Länder sein kann. Nägele hat am Blockchain-Gesetz mitgearbeitet und betreut zahlreiche Firmen im Blockchain-Bereich. Zum Abschluss der Tagung betritt ein Pionier der Schweizer Krypto-Branche die Bühne. Niklas Nikolajsen ist Gründer des Finanzdienstleisters Bitcoin Suisse mit über 250 Mitarbeitenden in der Schweiz, Dänemark und Liechtenstein. Er nimmt das Publikum mit auf eine abenteuerliche Reise durch die Kryptowelt und blickt darauf, wie die Blockchain-Technologie die Finanzwelt erobern wird. Moderiert wird das Digital Finance Forum Liechtenstein vom Schweizer TV-Journalisten Andi Lüscher.Wissen vermitteln in SessionsEin wesentlicher Aspekt der Veranstaltung ist der Erfahrungsaustausch und die Wissensvermittlung. Integraler Bestandteil des Programms sind die Breakout-Sessions, in denen best-practice-Beispiele aus der Finanzdienstleistungsbranche näher beleuchtet werden. Nach der Erfrischungspause können die Gäste im Rahmen von 45-minütigen Workshops in ausgewählte Themen eintauchen. Das Themenspektrum deckt eine breite Palette an Themen wie Datenmanagement, Krypto-Angebote, Onboarding-Lösungen und Hilfestellungen bei Bewilligungsverfahren ab. Namhafte Unternehmen und Organisationen vermitteln in den Workshops neueste Erkenntnisse und präsentieren konkrete Kundenbeispiele. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben so die Möglichkeit, sich individuell ihr massgeschneidertes Programm zusammenzustellen.Patronat der RegierungDas Digital Finance Forum Liechtenstein ist die neue Leuchtturm-Veranstaltung für den Finanzplatz. Nach der Premiere im Dezember 2019 findet das Forum am 30. Mai zum zweiten Mal statt. Die Veranstaltung wird von der Liechtensteiner Regierung getragen und von zahlreichen Partnern unterstützt. Am Digital Finance Forum vernetzen sich Entscheidungsträger aus der Finanzbranche mit visionären Köpfen und Startup-Gründern. Im Anschluss an die Tagung bietet ein Networking-Apéro die Möglichkeit zum persönlichen Kennenlernen und wertvollen Erfahrungsaustausch.Tickets und Informationen sind unter www.digital-finance.li erhältlich.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenPatrick Stahl, Eventagentur Skunk AGT +423 231 18 28Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100886304