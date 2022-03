Wichtige Initiativen bei Produktentwicklung, Kundenerfolg, flexible Preisoptionen und neuer Website

Synergis Software, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Verwaltung von technischen Dokumenten und Workflows, hat heute ein Rebranding und eine neue Website bekannt gegeben, die von umfangreichen Investitionen in Produktentwicklung und Kundenerfolg unterstützt werden. Diese Initiativen werden das Unternehmen befähigen, seinem weltweiten Kundenstamm in kurzer Zeit erstklassige Produkte und Dienstleistungen anzubieten.

"Wir sehen zahlreiche Möglichkeiten, echte Vorteile für unsere Kunden bereitzustellen. Aus diesem Grund tätigen wir signifikante Investitionen in das Unternehmen", berichtet Scott Lamond, Vice President of Marketing bei Synergis Software. "Wir möchten unsere Marke ganz auf unser Unternehmensziel ausrichten, die Art und Weise, wie unsere Kunden arbeiten, zu verändern und mehr Klarheit, Kontrolle, Abstimmung und Harmonie anzubieten. Auf diese Weise wollen wir ihnen dabei helfen, technische Projekte zu beschleunigen, Abläufe zu rationalisieren, Risiken zu reduzieren und Kosten zu senken." Sehen Sie auch das Rebranding-Video.

Die Adept-Plattform wird weltweit von 120.000 Anwendern genutzt, darunter Dow Chemical, Con Edison, Amazon, Merck und General Mills, und verwaltet digitale Assets im Wert von über 1 Mrd. US-Dollar.

"Adept verwaltet digitale Assets mit einem Gesamtwert in Milliardenhöhe, die wertvolles geistiges Eigentum von Dow beinhalten, mit Tausenden von Nutzern an einer Vielzahl von Standorten rund um den Globus", so Teresa Yang, Product Manager, Document Management, Dow Chemical.

Synergis strebt an, das Geschäftswachstum des Unternehmens zu beschleunigen und den Nutzen für den Kunden durch erhebliche Investitionen in die Produkte zu steigern.

"Wir verdreifachen die Kapazität unserer Softwareentwicklung. Bis Ende 2022 wird unser Team um 218 wachsen innerhalb von nur zwei Jahren", erklärt Todd Cummings, Vice President for Research and Development bei Synergis. "Zu den neu geschaffenen Stellen gehören Entwickler, QA-Mitarbeiter, Produktmanager, DevOps, SCRUM-Master und User-Experience-Experten. Wir haben wichtige Führungspositionen besetzt, die uns dabei unterstützen werden, die Prozesse, Tools und Methoden zu verfeinern, um in kürzerer Zeit mehr Wert zu entwickeln und bereitzustellen."

Synergis investiert substanziell in die Adept-Plattform und die anstehende Veröffentlichung einer neuen, integrierten Visualisierungslösung für 2D- und 3D-Konstruktionspläne und andere Dokumenttypen, neben wichtigen neuen Funktionserweiterungen und der Unterstützung von neuen Versionen gängiger CAD-Systeme. Für Kunden, die ihre IT-Kosten senken und die Bereitstellung und Upgrades vereinfachen möchten, ist eine neue Cloud-Version von Adept in Entwicklung.

"Wir werden weiterhin auf den Prinzipien von Synergis Software aufbauen: ein außergewöhnlicher, liebenswerter Service und die Behandlung unserer Kunden als Teil unserer Familie", fügt Lamond an. Mit diesem Ziel verstärkt Synergis sein Kundenerfolgsteam, entwickelt die Online-Schulungsplattform "Adept Academy" und bringt drei neue Serviceoptionen auf den Markt, darunter:

Ongoing Technical Consulting regelmäßige Eins-zu-eins-Betreuung durch einen dedizierten Technologieberater von Adept, um die Adept-Umgebung des Kunden zu optimieren, Prozesse zu rationalisieren, Hindernisse zu beseitigen und Nutzen von Adept für den Kunden zu maximieren. Die Experten von Synergis bieten strategische und technische Beratung für nahezu alle Projektarten, um den Kunden dabei zu unterstützen, seine Ziele zu erreichen.

Remote Adept Administration Auslagerung des routinemäßigen Anwendungsmanagement und der Administrationsaufgaben an unsere qualifizierten technischen Mitarbeiter, damit der Kunde seine Ressourcen auf das konzentrieren kann, was für sein Unternehmen am wichtigsten ist. Unsere Managed Services tragen dazu bei, die Adept-Umgebung unserer Kunden zu optimieren und die Betriebskosten zu senken.

Adept Server Hosting Hosting der gesamten Adept Server-Umgebung, um die Nutzung von IT-Ressourcen zu reduzieren, Betriebskosten zu senken und die Sicherheit zu verbessern.

Durch den Fokus auf Service und Support und die Investitionen in diesem Bereich wird Synergis Software dazu beitragen, die robuste Führungsposition des Unternehmens auf dem Markt zu behaupten. Dies reflektieren auch die Rankings auf dem Software-Review-Portal G2.

"Ohne die überlegte, kooperative und visionäre Unterstützung durch unsere Kunden und die Menschen, die uns geprägt haben, wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen", ergänzt Lamond. "Wir sind dankbar für ihre Mitwirkung über drei Jahrzehnte hinweg, beim Aufbau unserer gemeinsamen Zukunft."

Über Synergis Software

Synergis Software ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Dokumentenverwaltung und Workflow und hat die Software Synergis Adept entwickelt. Adept wird von mehr als 120.000 Anwendern in Dutzenden von Branchen genutzt und bietet einen schnellen, zentralen Zugriff auf Design- und Geschäftsdokumente in einer sicheren, kollaborativen Umgebung. Adept Integrator verbindet die Unternehmensanwendungen, um für einen nahtlosen Fluss von Daten und Geschäftsprozessen innerhalb der gesamten IT-Infrastruktur zu sorgen.

Das Unternehmen, das von Frost Sullivan zum führenden Anbieter von Kundendienstleistungen auf dem globalen Markt für technisches Informationsmanagement ernannt wurde und bei Helpdesk International in drei aufeinanderfolgenden Jahren unter den weltweiten Top 5 rangiert, setzt sich unermüdlich für seine Kunden ein.

Synergis Technologies, LLC wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bucks County, US-Bundesstaat Pennsylvania. Es handelt sich um ein Unternehmen in privatem Besitz und wird privat finanziert. Weitere Informationen unter SynergisSoftware.com.

