Lendable, eine führende, auf KI basierende Konsumentenfinanzierungsplattform, meldete eine Finanzierungsrunde in Höhe von 210 Millionen GBP mit einer Bewertung von über 3,5 Milliarden GBP. Die Runde wurde vom Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') über seine Teachers' Innovation Platform (TIP) geleitet. TIP setzt den Fokus auf Venture- und Wachstumskapital-Beteiligungen der späten Phase in Unternehmen für Spitzentechnologie, die von missionsgetriebenen Unternehmern geleitet werden.

Lendable wurde 2014 mit der Vision gegründet, die Konsumentenfinanzierung für Hunderte von Millionen Kunden mithilfe von Technologie zu verbessern. Unter Anwendung von KI und Automatisierung verbessert Lendable den Kreditvergabeprozess und bietet den Kunden bessere Konditionen, Transparenz und Service, während das Unternehmen institutionellen Anlegern von globalen Banken bis hin zu Family Offices Zugang zu dieser Anlageklasse verschafft. Allein im Vereinigten Königreich und in den USA gibt es bei einem adressierbaren Markt von fast 3 Billionen USD ein erhebliches Volumen für Konsumentenkredite. Die neue Investition von TIP wird Lendable bei der Entwicklung neuer Produkte unterstützen und die Ziele des Unternehmens in Bezug auf internationales Wachstum voranbringen.

Martin Kissinger, Gründer und CEO von Lendable, sagte: "Angesichts unserer Expansion über Produkte und Märkte hinweg freuen wir uns über die Partnerschaft mit TIP. Seit dem ersten Tag ist die Verknüpfung von Verbraucherfinanzierung mit Transparenz und Fairness Teil unserer DNA und wir sind stolz auf das fantastische Feedback, das wir von unseren Kunden durchweg erhalten. TIP ist ein globaler Wachstumsinvestor mit langfristiger Perspektive, der uns in unserem Bestreben unterstützen kann, ein besseres Funktionieren dieses riesigen Markts zu ermöglichen."

Olivia Steedman, Senior Managing Director, TIP: sagte: "Die nahtlosen, schnellen und benutzerfreundlichen Produkte von Lendable auf Basis fortschrittlicher KI gestalten die Zukunft der Verbraucherfinanzierung. Sehr gerne arbeiten wir mit Martin und seinem visionären Team an der Verwirklichung der Wachstumsziele von Lendable zusammen."

Über Lendable

Lendable ist eine auf KI basierende Konsumentenfinanzierungsplattform mit der Mission, die Konsumentenfinanzierung transparenter, fairer und effizienter zu gestalten. Die firmeneigene Technologieplattform verbindet globale institutionelle Anleger mit Kreditnehmern für alle wichtigen Produkte (Kredite, Kreditkarten, Autofinanzierung). Lendable mit Hauptsitz in London wurde 2014 gegründet.

Über Ontario Teachers'

Der Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') ist Kanadas größter Pensionsfonds für einen einzigen Berufsstand mit einem Nettovermögen von 227,7 Milliarden C$ (alle Zahlen zum 30. Juni 2021, sofern nicht anders angegeben). Er hält ein breit gefächertes globales Anlagenportfolio, das zu etwa 80 intern verwaltet wird, und hat seit seiner Gründung im Jahr 1990 eine auf Jahresbasis umgerechnete Netto-Gesamtrendite von 9,6 erwirtschaftet. Ontario Teachers' ist eine unabhängige Organisation mit Hauptsitz in Toronto. Die Niederlassungen für den asiatisch-pazifischen Raum sind in Hongkong und Singapur, die Niederlassung für die Region Europa, Naher Osten und Afrika ist in London. Das zum 1. Januar 2021 vollständig kapitalgedeckte, leistungsorientierte Altersversorgungssystem verwaltet die Renten der 331.000 im Dienst befindlichen und pensionierten Lehrer der Provinz Ontario. Weitere Informationen finden Sie unter otpp.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220310005159/de/

Contacts:

Lendable

Kunal Gupta

Chief of Staff

T: +44 7878 737 045

externalcomms@lendable.co.uk



Ontario Teachers'

Hugh Christopher

Senior Manager, Communications

T: +1 647 300 3365

media@otpp.com



Victoria Douglas

Senior Associate

Kekst CNC für Ontario Teachers'

T: +44 7908 638 573

otpp@kekstcnc.com