Wiesbaden (ots) -Cashback Day:Rund 420.000 Kunden der R+V Versicherung erhalten Geld zurück von ihrem Versicherer, weil sie 2021 einen günstigen Schadenverlauf hatten.Das 2020 gestartete Cashback-Programm der R+V Versicherung belohnt Mitglieder von Genossenschaftsbanken, die einen Mitglieder-Plus-Vertrag abgeschlossen haben. Hat diese Mitglieder-Plus-Gemeinschaft insgesamt einen günstigen Schadenverlauf, erstattet der Wiesbadener Versicherer im Folgejahr bis zu 10 Prozent der eingezahlten Versicherungsbeiträge an die Mitglieder-Plus-Kunden zurück. Am Cashback Day 2022, am 10. März, zahlt die R+V insgesamt 12,5 Millionen Euro Beiträge für das Jahr 2021 zurück, das sind 25 Prozent mehr als 2020.Das Konzept überzeugt immer mehr Kunden: Um 57 Prozent auf knapp 500.000 wuchs die Gesamtzahl der Kunden, die am Programm teilnehmen. Rund 84 Prozent von ihnen erhalten jetzt einen Cashback. Er liegt im Schnitt bei 24 Euro pro Vertrag. Eine Rückerstattung gibt es auch, wenn der einzelne Kunde zwar einen Schaden gemeldet hat, seine Gemeinschaft insgesamt aber einen günstigen Schadenverlauf hatte. Denn es zählt das Ergebnis der Gemeinschaft. Bei 660 Genossenschaftsbanken gibt es eine Mitglieder-Plus-Gemeinschaft."Mitgliedschaft ist das Alleinstellungsmerkmal der Genossenschaftsbanken", sagt Jens Hasselbächer, Vertriebsvorstand der R+V Versicherung. "Jedes einzelne Mitglied profitiert und spürt die Vorteile der Gemeinschaft direkt in seinem Geldbeutel. Zudem setzen wir damit die genossenschaftliche Idee 'Einer für alle, alle für einen' zusammen mit den Genossenschaftsbanken um. Dieses Konzept zeigt die Kraft und Modernität des Genossenschaftsgedankens."Geld zurück gibt es für die fünf Bausteine der R+V-Mitglieder-PrivatPolice: Hausrat, Wohngebäude, Haftpflicht, Rechtschutz und Unfall, außerdem für die eigenständige R+V-Mitglieder-Risiko-UnfallPolice und die R+V-Mitglieder-KfzPolice. Die R+V Betriebskrankenkasse ist ebenfalls dabei: Mitglieder von Genossenschaftsbanken und der R+V BKK, die ein Jahr lang nicht ins Krankenhaus aufgenommen wurden, erhalten einen Cashback von 60 Euro.