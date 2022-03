NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 850 Euro belassen. Er habe seine Erwartungen an den Luxussektor 2022 gesenkt, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Hintergrund seien vor allem die Erwartungen an die europäischen Verbraucherausgaben. Trotzdem dürften die Zuwächse des Segments sich auch in diesem Jahr noch über dem historischen Durchschnitt bewegen./mf/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / 13:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 13:43 / ET



ISIN: FR0000121014

