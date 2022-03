Berlin (ots) -



markt. medien. machen - Das Stipendium für Wirtschaftskompetenz in den Medien ist der Name eines neuen Angebots der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw). Angesprochen sind medienbegeisterte Studierende aller Fachrichtungen, die sich eine berufliche Zukunft als Medienschaffende gut vorstellen können und die sich darüber hinaus für Wirtschaft und Unternehmertum interessieren. Das Programm vermittelt sowohl journalistisches Handwerkszeug als auch wirtschaftliches Know-how. Gute Noten und ehrenamtliches Engagement sind weitere Voraussetzungen. Bewerbungsschluss ist der 31. März 2022. Alle Informationen unter www.sdw.org/markt-medien-machen.



markt. medien. machen wird in Kooperation mit der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) durchgeführt.



Pressekontakt:



Christian Lange, Bereichsleitung Kommunikation, Stiftung der Deutschen

Wirtschaft gGmbH, Breite Straße 29, 10178 Berlin Tel.: 030 278906-31,

E-Mail: c.lange@sdw.org



Original-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67067/5167211

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de