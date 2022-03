Bonn (ots) -Der Verband der PSD Banken lädt Sie ganz herzlich amDonnerstag, 24. März 2022 um 10.30 Uhrin die Sky Lobby der DZ BANK AG60325 Frankfurt am MainEingang: Westend 1 - 50.OG - Sky Lobby - Mainzer Landstraße 58zum Pressefrühstück ein.Im Rahmen seiner Präsentation wird Ihnen Verbandspräsident Dieter Jurgeit in einer kurzweiligen Zeitreise die rasante Entwicklung der ältesten beratenden Direktbank Deutschlands aufzeigen.Passend zum Jubiläumsjahr kann die PSD Bankengruppe auf das beste Baufinanzierungsergebnis Ihrer Geschichte zurückblicken. Ermöglicht wird dies durch ihre digitale Vorreiterrolle im Verbund der Genossenschaftsbanken. Die Vorstellung des vorbildlichen Sozialengagements, welches in den letzten 10 Jahren die 100 Millionen-Euro-Marke überschritten hat und in diesen krisengeschüttelten Zeiten aktueller denn je ist, rundet diesen unterhaltsamen Vormittag ab.Wir freuen uns über Ihre Teilnahme in den Räumen unseres Spitzeninstitutes in Frankfurt am Main.Anmeldepflicht: Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Teilnehmerzahl stark begrenzt.Bitte melden Sie sich zur Veranstaltung an. Im Sitzungsraum werden Sicherheitsabstände und strikte Hygienemaßnahmen sichergestellt.Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist nur für Genesene und vollständig Geimpfte mit einem Testnachweis (2G-plus-Regel) möglich.Der Testnachweis entfällt im Falle einer Booster-Impfung.Anmeldung:Telefon: +49 (0) 228 959 04 - 0Mail: Presse@vpsd.deDen Anfahrtsplan zu der Veranstaltung finden Sie auf unserer Website:https://verband-psd-bank.de/Pressekontakt:Verband der PSD Banken e.V.Dominic SpaniolLeiter Bereich VorstandsstabPressesprecher und Sprecher Krisenstab PSD BankengruppeE-Mail: presse@vpsd.deTel.: 0228 / 95904 - 0Original-Content von: Verband der PSD Banken e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55115/5167217