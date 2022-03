ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Credit Suisse von 8,50 auf 7,40 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Daniele Brupbacher passte seine Schätzungen für die Schweizer Bank in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die jüngste Marktkorrektur an. Er sieht aktuell reichlich Gegenwind für den Sektor, auch wegen einer zunehmenden Risikoaversion von Investoren. Während das erste Quartal noch ordentlich ausfallen sollte, könnte das zweite Jahresviertel bereits gedämpfter ausfallen./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / 19:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012138530

CREDIT SUISSE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de