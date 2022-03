Einen echten Frühstart legt heute Nordex auf das Parkett. Die Aktie schießt nämlich um rund fünf Prozent nach oben. 17,70 EUR müssen jetzt nach diesem Anstieg schon für ein Wertpapier hingelegt werden. Haben die Bullen die Bären dadurch dauerhaft vertrieben?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Nordex-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nordex-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund fünf Prozent zum Monatshoch. Bei 18,61 EUR liegt der Hochpunkt. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Langfristig orientierte Anleger erhalten zusätzlich Rückendeckung von der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...