Im vergangenen Jahr waren die Mittel nach wenigen Monaten ausgeschöpft. Nun steht die Neuauflage des Förderprogramms an, mit dem auch die Energieversorgung im Bundesland unabhängiger von Energieimporten werden soll.Im vergangenen Jahr waren binnen fünf Monate die Fördermittel des Programms "Solar Invest" in Thüringen ausgeschöpft. Die Landesregierung legte es auf Eis und plant nun die Fortsetzung. Auf der Webseite des zuständigen Energieministeriums in Thüringen findet sich der Hinweis: "Die Solarförderung wird voraussichtlich zum 01.04.2022 mit überarbeiteter Förderrichtlinie wieder starten." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...