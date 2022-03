London (ots) -Das Universum.Zwischen Sonne und Erde liegen ca. 150 Millionen Kilometer.J-O-H-N kommt von weit her. Er hat eure Message erhalten- Help!Der Song Text für Kids von groß bis klein:"WE ARE NOT ALONE - WE HAVE A BRAND NEW TELEPHONE"Weit weg von unserem phantastischen blauen Planeten, sendet Golden Hearts Never Die - mit Time Antrieb - seinen Golden Star, als unzerstörbare Eingriffstruppe. John Future spricht die Sprache der Welt - blau gelb.Gemeinsam im 4 Viertel Takt:London, Paris, Brussels, Rome-Berlin, Zürich, Amsterdam,-Kiew, Madrid, New York, Wien -Tokyoooh:"HELLO HERE SPEAKS JOHN -THIS IS THE TELEPHONE SONG"https://soundcloud.com/heiko-saxo/hello-john-telephone-songhttps://youtu.be/1aqxj3nXAn0John Future dupliziert sich unendlich in Lichtgeschwindigkeit ohne Energie, Erdöl und Fremdressourcen. Ohne digitale Fehlschaltung und geistige Verwirrungen. Jeglicher Spannung und Entspannung fern.Heiko Saxo Concept Creator, Komponist, Textdichter und Produzent: "Nur John Future kann die Welt retten"Lasst eure Telefone klingeln - "on earth and in heaven"Mr. Selenskyj, Mr. Putin, Mr. Biden, Mr. Macron, Mr. Scholz" PARIS, BRUSSELS, BERLIN, ROME- THIS IS THE TELEPHONE SONG" Heiko Saxo: "This beautiful blue planet earth will never be destroyed" Blau mit gelben Stern. John ist für alle da.Pressekontakt:Saxo Bank of Art Collection Management+44-7979-304384Original-Content von: Heiko Saxo Management, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137307/5167277