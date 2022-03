Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag wieder nachgegeben. Sie verdauten damit den massiven Anstieg vom Vortag.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag wieder nachgegeben. Sie verdauten damit den massiven Anstieg vom Vortag. Der EuroStoxx 50 verlor gegen Mittag 2,26 Prozent auf 3680,85 Punkte, nachdem er am Mittwoch um über sieben Prozent nach oben geschossen war. Der französische Cac 40 gab am Donnerstag unterdessen um 2,1 Prozent auf 6251,79 Punkte nach. Der britische FTSE 100...

