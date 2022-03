Amazon zieht sich sowohl mit seinem E-Commerce-Geschäft als auch bei der AWS-Cloud für Neukund:innen aus Russland und Belarus zurück. Der Schritt kommt reichlich spät, ist aber dennoch ein Signal. Besser spät als nie: Nun hat Amazon als Reaktion auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine doch den Versand von Produkten an Privatkunden in Russland und Belarus gestoppt. Der weltweit größte Onlinehändler hat sowohl den eigenen Handel eingestellt als auch beschlossen, seinen Onlinemarktplatz für neue Kunden in Russland und Belarus zu schließen. Auch wenn Amazon in den Ländern im Hinblick auf ...

