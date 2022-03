VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen wird von den USA für umgerechnet rund 36 Millionen Euro Javelin-Panzerabwehrraketen, Trägerraketen und andere Ausrüstung kaufen. Darüber sei eine Vereinbarung mit der Regierung in Washington unterzeichnet worden, teilte das Verteidigungsministerium in Vilnius am Donnerstag mit. Zur Anzahl an Waffensystemen wurden keine Angaben gemacht.

"Das Aufstocken der Lager der litauischen Armee mit diesen Systemen ist in der sehr schwierigen geopolitischen Situation nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine von besonderer Bedeutung", wurde Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas in einer Mitteilung zitiert. Mit den Abwehrraketen werde die Verteidigungs- und Gefechtsfähigkeit der Streitkräfte des baltischen EU- und Nato-Landes gestärkt.

Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad sowie an Russlands Verbündeten Belarus. Der Baltenstaat ist wegen des russischen Vorgehens in der Ukraine besorgt um seine Sicherheit./awe/DP/ngu