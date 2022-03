Zu Beginn der Woche noch zählte Siemens Energy zu den größten Gewinnern im DAX, trotz des beschlossenen Abstiegs aus der ersten Börsenliga. Auch am Mittwoch hinterließ der Titel an und für sich keine ganz schlechte Figur, fiel im Vergleich zu anderen DAX-Titeln aber mehr als deutlich zurück.Abschläge in Höhe von 1,3 Prozent sind erstmal kein Beinbruch, nachdem es zuvor im zweistelligen Prozentbereich in die Höhe ging. Allerdings kamen die Verluste in einem insgesamt sehr freundlichen Marktumfeld zustande und sie reichten aus, um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...